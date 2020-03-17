Redmi K30 Pro Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı!

Xiaomi yaptığı resmi açıklama ile birlikte Redmi K30 Pro modelinin resmi tanıtım tarihini duyurdu. İşte detaylar!

Redmi K30 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Redmi K30 Pro, 24 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Yeni model hakkında bilinenler şu aşamada kısıtlı olsa da gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacağını ve 5G desteğine sahip olacağını biliyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan sızıntılar da yeni modelin arkada dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini, pop-up ön kameraya sahip olacağını ve 3,5 mm jack ile kutudan çıkacağını gösteriyordu. Benzer şekilde 4,700 mAh kapasitesindeki bataryadan gücünü alacağı ve bu bataryanın 33W hızlı şarj ile destekleneceği söyleniyor.

Tanıtım tarihine bir hafta gibi kısa bir süre kalmışken ilerleyen günlerde daha çok detay ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Peki siz Redmi K30 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.