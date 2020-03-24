Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatları

Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom nihayet resmi olarak tanıtıldı. Pop-up selfie kamera ve dairesel formda dörtlü arka kamera kurulumuyla K30 ve K30 5G’ye kıyasla çok farklı bir tasarımla geliyorlar. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’den güç alan K30 Pro serisinin özellikleri ve fiyatları haberimizde.

Redmi K30 Pro Özellikleri

Redmi K30 Pro serisi 6.67 inç FHD+’a çıkabilen çentiksiz AMOLED ekranla geliyor. Motorlu pop-up kamera 20 megapiksel çözünürlük sunuyor. Panel dahili parmak izi okuyucu ile geliyor ve 20:9 formatında ancak yenileme hızı 60Hz. K30 Pro arkada optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 64 megapiksel Sony IMX686 ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera, 5 megapiksel makro kamera ve yardımcı 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor. K30 Pro Zoom modelinde OIS destekli 3x optik zoom, 30x’a kadar hibrit zoom yapabilen 8 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. İki K30 Pro da 8K video kaydedebiliyor. Telefonların kalbinde Snapdragon 865 işlemci bulunuyor. 6GB ve 8GB RAM, 128GB ve 256GB depolama (UFS 3.1) seçenekleri ile geliyorlar. İki modelde de 33W hızlı şarj destekleyen 4700 mAh batarya bulunuyor.

Redmi K30 Pro Fiyatı

Redmi K30 Pro, gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle ile geliyor. 6GB/128GB model fiyatı 425 dolar, 8GB/128GB model fiyatı 480 dolar, 8GB/256GB model fiyatı da 520 dolar. Redmi K30 Pro Zoom fiyatı 535 dolardan başlıyor. 8GB/256GB model fiyatı 565 dolar olarak açıklandı. İki model için de ön satış Çin’de başladı, 4 Nisan’da da satışa sunulacak. Çin dışında bulunabilir olup olmayacağı belirsiz.