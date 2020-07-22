Redmi K30 Pro Zoom DxOMark Puanı ile S20 Plus'ı Solladı

Redmi K30 Pro Zoom'un kamerası DxOMark tarafından mercek altına alındı. Redmi K30 Pro Zoom DxOMark puanı duyuruldu. İşte Redmi K30 Pro Zoom DxOMark puanı.

Redmi K30 Pro Zoom DxOMark Puanı

Redmi K30 Pro Zoom, DxOMark'tan toplamda 120 puan alarak Huawei Mate 30 Pro'nun altında yer bulmayı başardı. Fotoğraf tarafında 129 puan alan akıllı telefon video tarafında ise 101 puan aldı. Galaxy S20 Plus 118 puan ile listenin altında yer aldı. Redmi K30 Pro, 117 puan alan iPhone 11 Pro Max'i de geçti.

Redmi K30 Pro Zoom'un arka tarafında 64 MP + 13 MP + 8 MP ve 2 MP olmak üzere toplamda dört adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 3x optik zoom, 30x’a kadar hibrit zoom yapabiliyor ve 8K video kaydedebiliyor. Akıllı telefonun özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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