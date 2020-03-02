Redmi K30 Serisi Ortalığı Darmaduman Etti!

Redmi tarafından yapılan paylaşıma göre Redmi K30 serisi oldukça önemli satış başarılarına imza attı.

Bir Milyonu Geride Bıraktı!

Weibo üzerinden yapılan duyuruda Redmi K30 ve Redmi K30 5G modellerinden oluşan ailenin bir milyon birim barajını geride bıraktığı açıklandı. Bu modellerin ocak ayında satışa sunulduğunu ve aradan iki ay geçtiğini vurgulamakta fayda var. Yani bu bir milyon birimlik satış yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti.

Bunu daha da etkileyici kılan şey ise gündemdeki Covid-19 salgını nedeni ile yavaşlayan üretim ve satışların varlığı.

Redmi K30 Pro Geliyor

Xiaomi, Weibo üzerinde yayınladığı afiş ile birlikte Redmi K30 Pro'nun işlemcisini ortaya koydu. Buna göre yeni model gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak ve bu işlemci güçlü ek bileşenler ile desteklenecek. Bu da performansın sınırlarının zorlanacağı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Geekbench üzerinde ortaya çıkan veriler de modelin Snapdragon 865 ile kutudan çıkacağını işaret ediyordu. Ancak açıklama ile birlikte resmi olarak onaylanmış oldu. Redmi K30 Pro hakkında bilinenler şu aşamada kısıtlı olsa da bazı ekstra detaylara daha sahibiz.

Buna göre yeni model 64 MP ana kameranın liderliğindeki dörtlü kamera kurulumu ile gelecek. Ekranın çentiksiz yapıda olacağı ifade edilirken 5G desteğinin yer alacağı vurgulandı. Ayrıca şu an resmi olarak açıklanmamış olsa da 4,700 mAh kapasitesinde bir bataryadan söz ediliyor ve yine iddialara göre bu batarya 33W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak.