Redmi K30 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi dün düzenlediği Onuncu Yıl Dönümü Etkinliği ile birlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Bu kapsamda Mi 10 Ultra ile karşımıza çıkan şirket ayrıca Redmi K30 Ultra modelini de duyurdu. Rakiplerine nazaran uygun fiyatı ile dikkatleri çeken yeni model oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Redmi K30 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda.

Redmi K30 Ultra Teknik Özellikleri

Redmi K30 Ultra 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlükte 6.67 inç boyutunda AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1,200 nit tepe parlaklığa ve HDR 10+ desteğine sahip.

İç tarafa baktığımızda MediaTek'in amiral segment işlemcisi Dimensity 1000 Plus ile karşılaşıyoruz. Bu işlemci sekiz çekirdekli ve her bir çekirdek azami 2,6 GHz saat hızına sahip. Buna ek olarak 6 / 8 GB RAM ve 128 / 512 GB depolama şeklinde gruplanabilen üç farklı varyant bulunuyor. Bunları sırasıyla sayarsak 6 / 128 GB, 8 / 128 GB ve 8 / 512 GB olarak özetleyebiliriz.

Arka tarafa baktığımızda dörtlü arka kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 64 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, 13 MP geniş açılı sensör, 5 MP telefoto lens ve 5 MP portre lensi ile birlikte gelir. Buna ek olarak ön tarafta pop-up yapıda 20 MP ön kamera yer alıyor.

Cihazın tüm bu özelliklerden doya doya faydalanabilmeniz adına 4,500 mAh kapasitesinde yerleşik bataryaya yer veriliyor ve bu batarya USB-C konnektörü üzerinden 33W hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca Qualcomm Quick Charge 4+ ve Power Delivery protokolleri de destekleniyor.

Diğer özellikler arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, aptX HD, IR Blaster ve NFC yer alıyor. Cihazın Android 10 tabanlı MIUI 12 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıktığını ve güvenliği ekran içi parmak izi sensörü ile sağladığını hatırlatalım.

Redmi K30 Ultra Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Redmi K30 Ultra'nın açıklanan yurt dışı satış fiyatları şu şekilde:

- 6 GB RAM ve 128 GB depolama için 289 dolar.

- 8 GB RAM ve 128 GB depolama için 319 dolar.

- 8 GB RAM ve 512 GB depolama için 359 dolar.

Bu kapsamda yeni modelin gerçekten rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Redmi K30 Ultra 13 Ağustos tarihinden itibaren Çin'de ve Hindistan'da satışa sunulacak. Yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağını ya da satışa sunulacaksa hangi fiyatlandırma aralığında yer alacağını henüz bilmiyoruz. Gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz.

Peki siz Redmi K30 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model ülkemizde satışa sunulacak mı ve cevabınız evet ise ne kadar fiyata sahip olacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.