Redmi K60 Serisine İlk Bakış: Lansman Tarihi Belli Oldu

Dün Redmi, 2023 yılının yeni yıl hediyesi olarak Redmi K60 serisinin geleceğini söylediği yeni bir Weibo gönderisi yayınladı ve bu da önümüzdeki birkaç gün içinde serinin iç pazarda piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bugün ise şirket, Redmi K60'ın 27 Aralık'ta piyasaya çıkacağını doğruladı. Ayrıca tasarımına ilk bakış için bir poster de yayınladı.

Redmi'nin aşağıdaki yayınlamış olduğu posterdeki telefonun, üç telefondan hangisinin olduğu net değil. K60e, K60 ve K60 Pro'nun benzer bir arka tasarıma sahip olma olasılığı bulunuyor.

Poster, Redmi K60 serisinin üç kameralı dikdörtgen şekilli bir kamera ünitesine ve içinde hap şeklinde bir LED flaş ünitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Üstte bir mikrofon, bir IR blaster ve bir hoparlör ızgarası var gibi görünüyor. Cihazın arka tarafında ise dokulu bir tasarım bulunuyor.

Redmi K60 Serisinden İlk Poster

Redmi ayrıca bugün Redmi K60 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleneceğini de doğruladı. En son bu ayın başlarında Redmi K60e'nin Dimensity 8200 işlemciye sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda çıkan söylentilere dayanarak Redmi K60'ın da Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olmasını bekleyebiliriz.

Redmi K60'ın küresel pazarda POCO F5 5G olarak yeniden markalanacağına dair söylentiler de dolaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda 22127RK46C, 22122RK93C ve 23013RK75C gibi model numaralarına sahip üç Redmi telefon, Çin'in 3C otoritesi tarafından onaylandı. Bu cihazların Redmi K60e, K60 ve K60 Pro olduğu söyleniyor. 3C sertifikaları, K60e'nin 120W hızlı şarjı destekleyeceğini, diğer ikisinin ise 67W hızlı şarj sunacağını ortaya koymuştu.