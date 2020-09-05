Redmi Note 10 5G Görselleri Sızdırıldı: Üçlü Kamera ve 8GB RAM ile Geliyor

Çinli üretici Redmi'nin yeni Note 10 modelinin bu haftanın başlarında MediaTek Dimensity 820'dan gücünü alacağı ve 5G ağları için destek sağlayacağı bildirilmişti. Şimdi de birkaç yeni görüntü ve inandırıcı bir render görseli sızdırıldı. İşte yeni Redmi Note 10 5G görselleri.

Redmi Note 10 5G Görselleri

Slashleaks'ten gelen görüntülerde Redmi Note 10 5G görüntüsü ile birlikte telefonun arkasındaki üçlü kamera kurulumu ortaya çıkmış oldu. Kamera kurulumu "48MP" olarak etiketlenmiş ve arka tarafında yuvarlak bir tasarımla şıklığını koruyor. Ayrıca ekrana gömülü bir selfie kamerası da ön tarafta yer alıyor.

Cihazın güç tuşunda parmak izi sensörü bulunduğu iddia ediliyorken sızdırılan görselde Redmi Note 10 5G'nin Snapdragon 765G tarafından güçlendirilebileceğini gösteriyor. Model numarası M2007J22C olan cihazda 8GB RAM yer alıyor. Ayrıca 2.4GHz'lik bir işlemci hızı da gözlerden kaçmazken bu, Snapdragon 765G'nin kullanılmasına bir kanıt olabilir.

Redmi'nin bu telefona yaklaşık 5000 mAh kapasiteli bir batarya koymayı planladığını da biliyoruz ancak Redmi Note 10 5G hakkında henüz bir lansman tarihi bulunmuyor. Hindistan'daki bazı iddialara göre cihaz 14 bin rupi (200 dolar) fiyat etiketine sahip olabilir. Peki ya siz orta-üst segmente hitap eden Redmi Note 10 5G'yi nasıl buldunuz?