Redmi Note 10 Lite Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çeken Redmi Note 10 Lite isimli akıllı telefon modeli tanıtıldı. Peki, Redmi Note 10 Lite özellikleri ve fiyatı nedir? Redmi tarafından tanıtılan telefona ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Redmi Note 10 Lite Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,67 inç, IPS LCD

Çözünürlük: Full HD+

İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 4 GB / 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5020 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12

Fiyat: 4 GB + 64 GB 189 dolar, 4 GB + 128 GB 216 dolar, 6 GB + 128 GB 229 dolar

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip. Şık tasarım ile dikkat çeken cihazın ekranı Corning Groilla Glass 5 ile korunuyor.

Gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alan telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. Depolama alanı tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut. Çinli telefon üreticisinin Redmi Note 10 Lite modelinde MicroSD kart desteği yer alıyor. Bu sayede telefonun depolama alanı arttırılabilecek.

Redmi'nin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

5020 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Cihazda parmak izi okuyucusu yer alıyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafına entegre edilmiş. USB Type-C portunun yer aldığı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 189 dolar, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 216 dolar, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 229 dolar fiyat etiketine sahip.