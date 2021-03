Redmi Note 10 Super AMOLED Ekranla Geliyor

Redmi Note 10 Super AMOLED'le geliyor. Redmi Note 10 serisi ne zaman tanıtılacak? Xiaomi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Redmi Note 10 ekran özellikleri gün yüzüne çıktı. Redmi serisinde ilk defa AMOLED ekran kullanılmış olacak.

Xiaomi, 4 Mart 2021'de Redmi Note 10 hattını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan özelliklerden biri, cep telefonunun Qualcomm Snapdragon 678 işlemci ile güçlendirileceği yönündeydi. Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain ise Twitter'dan yaptığı duyuruda Redmi Note 10 Super AMOLED ekranını doğruladı.

Xiaomi’nin Redmi Note 10 serisi, iki gün sonra Hindistan’da resmiyet kazanacak. Resmi açıklamanın öncesinde şirket, cihazın çok önemli bir yönünü ortaya çıkardı. Redmi Note 10 serisi, şimdiye kadar Redmi Note serisinde bulunan LCD paneller yerine bir Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Note 10'la ilgili açıklamasında "RedmiNote10 serisinin Super AMOLED ekrana sahip olacağını paylaşmaktan heyecan duyuyorum " ifadesini kullanan Xiaomi Başkanı, Redmi Note 10 serisiyle birlikte AMOLED panellere geçiş yapacaklarına değindi.

The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries.



Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg