Redmi Note 10 Super AMOLED Ekranla Geliyor

Redmi Note 10 Super AMOLED'le geliyor. Redmi Note 10 serisi ne zaman tanıtılacak? Xiaomi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Redmi Note 10 ekran özellikleri gün yüzüne çıktı. Redmi serisinde ilk defa AMOLED ekran kullanılmış olacak.

Xiaomi, 4 Mart 2021'de Redmi Note 10 hattını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan özelliklerden biri, cep telefonunun Qualcomm Snapdragon 678 işlemci ile güçlendirileceği yönündeydi. Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain ise Twitter'dan yaptığı duyuruda Redmi Note 10 Super AMOLED ekranını doğruladı.

Redmi Note 10 Super AMOLED ekranı doğrulandı

Xiaomi’nin Redmi Note 10 serisi, iki gün sonra Hindistan’da resmiyet kazanacak. Resmi açıklamanın öncesinde şirket, cihazın çok önemli bir yönünü ortaya çıkardı. Redmi Note 10 serisi, şimdiye kadar Redmi Note serisinde bulunan LCD paneller yerine bir Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Note 10'la ilgili açıklamasında "RedmiNote10 serisinin Super AMOLED ekrana sahip olacağını paylaşmaktan heyecan duyuyorum " ifadesini kullanan Xiaomi Başkanı, Redmi Note 10 serisiyle birlikte AMOLED panellere geçiş yapacaklarına değindi.

The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries.



Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg — Xiaomi (@Xiaomi) March 2, 2021

Redmi'nin yeni serisi, Note 10'dan başlayıp Note 10 Pro Max'e kadar uzanan bir dizi cihaz içerecek. Son birkaç aydır, yaklaşan cihazlarla ilgili olarak tasarımlarına ve teknik özelliklerine iyi bir bakış sağlayan birkaç sızıntı gördük. Ancak Xiaomi, bugüne kadar cihazlar hakkında herhangi bir resmi bilgi paylaşmamıştı.

Redmi Note 10 ve Note 10 Pro Max özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre Redmi Note 10 Pro Max modeli de 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Cihaz, MEMC teknolojisine sahip 120 Hz'lik bir panele yer verebilir. 64MP birincil kamera, geniş açılı kamera, makro kamera ve derinlik sensörü ile arkada dörtlü kamera kurulumunu barındırabilir. Redmi Note 10 Pro Max'ın Snapdragon 732G SoC tarafından çalıştırılacağı ve 5.000 mAh pil paketine sahip olacağı düşünülüyor.

Öte yandan Redmi Note 10'un 6,53 inç FHD+ ekrana sahip olması bekleniyor. 5.000 mAh pil ve 8GB'a kadar RAM ile eşleştirilmiş sekiz çekirdekli Snapdragon 678 işlemciye sahip olabilir. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve üçlü arka kamera kurulumu içerdiği söyleniyor.

Redmi Note 10 serisinin en az model olacak şekilde (Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max) 4 Mart tarihinde duyurulacağını hatırlatalım.