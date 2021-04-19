Redmi Note 10S Özellikleri Sızdırıldı!

Son zamanlarda pek çok kişinin heyecanla beklediği Redmi Note 10S, çok yakın bir zamanda serinin dördüncü üyesi olarak aramıza katılacak. Lansmana kısa bir süre kalmışken, Redmi Note 10S özellikleri ortaya çıktı. Peki yeni model, kullanıcılara neler sunmaya hazırlanıyor?

Redmi Note 10S Nasıl Olacak?

Hindistan temelli sızıntılara göre şirketin yeni modeli, üç farklı varyant ile satışa sunulacak. Tabii ki varyantlar bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak görünüşe göre Hindistan için planlanan varyantlar 6 GB / 64 GB, 6 GB / 128 GB ve 8 GB / 128 GB olarak belirlenmiş durumda.

Yani yeni modeli 6 GB ya da 8 GB RAM ve 64 GB ya da 128 GB dahili depolama seçenekleri ile satın alabilmek mümkün olacak. Bu arada yeni modellerin 'Beyaz', 'Gri' ve 'Siyah' olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunulacağı iddia ediliyor.

Daha önceki iddiaları da göz önüne aldığımızda Redmi Note 10S'in, serinin en ucuz üyesi olması planlanıyor. Bu, temel varyantında 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile sunulan Redmi Note 10'dan daha ucuz bir akıllı telefon anlamına geliyor. Yani daha uygun fiyata daha çok bellek ve daha geniş depolama alanı.

Redmi Note 10S Özellikleri Neler?

İşlemci: MediaTek Helio G95 CPU

MediaTek Helio G95 CPU Grafik İşlemci: Mali-G76 GPU

Mali-G76 GPU Bellek: 6 GB / 8 GB RAM

6 GB / 8 GB RAM Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Birinci Arka Kamera: 64 MP

64 MP İkinci Arka Kamera: 8 MP (Geniş Açılı)

8 MP (Geniş Açılı) Üçüncü Arka Kamera: 2 MP (Makro)

2 MP (Makro) Dördüncü Arka Kamera: 2 MP (Derinlik)

2 MP (Derinlik) Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Yazılım: Android 11 / MIUI 12.5

Peki siz Redmi Note 10S hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni modeli beğendiniz mi ve uygun fiyatlarla satışa sunulursa satın almayı düşünür müsünüz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.