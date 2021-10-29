Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ modelleri tanıtıldı. Peki, Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni modellerinin teknik özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Redmi Note 11 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,6 inç, IPS LCD, 90Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 810 5G

GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 195 gram

Redmi Note 11 isimli akıllı telefonun fiyatları şu şekilde:

4 GB RAM + 128GB depolama alanı: 187 dolar

6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 203 dolar

8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 234 dolar

8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 265 dolar

Redmi Note 11 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G

GPU: Mali-G68 MC4

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5160 mAh, 67W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 207 gram

Redmi Note 11 Pro fiyatları şu şekilde:

6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 250 dolar

8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 297 dolar

8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 328 dolar

Redmi Note 11 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G

GPU: Mali-G68 MC4

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4500 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 204 gram

120W hızlı şarj teknolojisi ile dikkat çeken Redmi Note 11 Pro+ modelinin fiyatları şu şekilde: