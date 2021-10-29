Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte Çinli telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modellerine ilişkin ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ modelleri tanıtıldı. Peki, Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni modellerinin teknik özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Redmi Note 11 Özellikleri ve Fiyatı

  • Ekran: 6,6 inç, IPS LCD, 90Hz
  • Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 810 5G
  • GPU: Mali-G57 MC2
  • RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
  • Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
  • Kamera: 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Batarya: 5000 mAh, 33W hızlı şarj
  • İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
  • Ağırlık: 195 gram

Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı
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Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.

Redmi Note 11 isimli akıllı telefonun fiyatları şu şekilde:

  • 4 GB RAM + 128GB depolama alanı: 187 dolar
  • 6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 203 dolar
  • 8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 234 dolar
  • 8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 265 dolar

Redmi Note 11 Pro Özellikleri ve Fiyatı

  • Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10
  • Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G
  • GPU: Mali-G68 MC4
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
  • Kamera: 108 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Batarya: 5160 mAh, 67W hızlı şarj
  • İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
  • Ağırlık: 207 gram

Redmi Note 11 Pro fiyatları şu şekilde:

  • 6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 250 dolar
  • 8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 297 dolar
  • 8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 328 dolar

Redmi Note 11 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

  • Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10
  • Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G
  • GPU: Mali-G68 MC4
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
  • Kamera: 108 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Batarya: 4500 mAh, 120W hızlı şarj
  • İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
  • Ağırlık: 204 gram

120W hızlı şarj teknolojisi ile dikkat çeken Redmi Note 11 Pro+ modelinin fiyatları şu şekilde:

  • 6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 312 dolar
  • 8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 328 dolar
  • 8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 359 dolar

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