Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı
Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte Çinli telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modellerine ilişkin ayrıntılar!
Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ modelleri tanıtıldı. Peki, Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni modellerinin teknik özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Redmi Note 11 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,6 inç, IPS LCD, 90Hz
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 810 5G
- GPU: Mali-G57 MC2
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 50 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 195 gram
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Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı
Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.
Redmi Note 11 isimli akıllı telefonun fiyatları şu şekilde:
- 4 GB RAM + 128GB depolama alanı: 187 dolar
- 6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 203 dolar
- 8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 234 dolar
- 8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 265 dolar
Redmi Note 11 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G
- GPU: Mali-G68 MC4
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 108 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5160 mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 207 gram
Redmi Note 11 Pro fiyatları şu şekilde:
- 6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 250 dolar
- 8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 297 dolar
- 8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 328 dolar
Redmi Note 11 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G
- GPU: Mali-G68 MC4
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 108 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4500 mAh, 120W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 204 gram
120W hızlı şarj teknolojisi ile dikkat çeken Redmi Note 11 Pro+ modelinin fiyatları şu şekilde:
- 6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 312 dolar
- 8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 328 dolar
- 8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 359 dolar
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