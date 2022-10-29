Redmi Note 11 Pro 2023 Geekbench Skorları Belli Oldu

Android telefon sektörünün başarılı markaları arasında yer alan Xiaomi, birçok alt markaya sahip. Onlardan biri olan Redmi, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Note 11 Pro ile ilgiyle karşılanmıştı. Firma yakın zamanda yeni bir Note 11 Pro modeli çıkarmaya hazırlanıyor.

Redmi Note 11 Pro 2023 olarak tanıtılması beklenen ürünün Geekbench skorları belli oldu. İnternete düşen sertifikalarda cihazın donanımsal özellikleri de yer aldı.

Redmi Note 11 Pro 2023 Özellikleri

Eski modelin iyileştirilmiş versiyonu olarak piyasaya sürülecek olan Redmi Note 11 Pro 2023, Geekbench üzerinde tekli işlemde 561, çoklu işlemde ise 1798 skorlarına ulaştı.

8 GB RAM ile sunulan cihaz, gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 732G çipinden alıyor. 8 nanometre mimariye sahip olan çip, hız aşırtımı yapıldığında 2,3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Öte yandan çipin çıkmasından yaklaşık olarak 3 sene geçmesi, cihazın düşünüldüğü kadar modern olmayacağını da gösteriyor.

Ekran tarafında ise 6,67 inç FHD+ AMOLED teknolojisi yer alan cihaz, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Yüksek kalitedeki ekran teknolojisi Adreno 616 grafik işlemci ile desteklenecek. Bağlantı tarafında ise cihazın 5G'yi desteklemesi bekleniyor.

128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle sunulacak olan Redmi Note 11 Pro 2023'ün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.