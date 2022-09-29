Redmi Note 11 Pro Plus 5G, Android 12 Güncellemesine Kavuşuyor

Xiaomi, Mart ayında Hindistan'da Redmi Note 11 Pro Plus 5G'yi piyasaya sürdü. Cihaz, 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesine rağmen Android 11 tabanlı MIUI 13 ile çıkış yapmıştı. Şimdi ise piyasaya sürülmesinden altı ay sonra, akıllı telefon ülkedeki ilk büyük güncellemesini alıyor. Telefon için gelen en son yazılım güncellemesi nihayet Android sürümünü 12'ye yükseltti.

Xiaomi, Hindistan'da Redmi Note 11 Pro Plus 5G için çok beklenen Android 12 güncellemesini yayınlamaya başladı. Telefon için yeni sistem güncellemesi, donanım yazılımı sürümü V13.0.1.0.SKCINXM ile birlikte geliyor. Güncellemenin bir diğer önemi de Hindistan'ın ardından telefonun pazara girdiği küresel bölgelerde de aynı güncellemeyi alabilecek olması.

Resmi değişiklik günlüğü, yeni özellikler hakkında hiçbir şeyden bahsetmiyor ancak yazılım derlemesinin Ağustos 2022 güvenlik güncellemesiyle birlikte geldiğini doğruluyor.

Xiaomi Güncelleme Hızlarında Rakiplerinin Oldukça Gerisinde

Sonuç olarak aylar sonra bile Redmi Note 11 Pro Plus 5G, eski güvenlik güncellemeleriyle birlikte eski bir Android sürümünü çalıştırıyor. Tabii bu hızda bakarsak cihazın Android 13 güncellemesi alıp almayacağı merak konusu.

Xiaomi'nin yazılım güncellemelerini gönderimi son zamanlarda yavaşladı. Öte yandan Oppo ve Vivo gibi rakipler kendilerini geliştirdiler. Hatta genele bakıldığında şu anda Xiaomi, yazılım desteği açısından geride kalan tek büyük küresel akıllı telefon markası konumunda.

Xiaomi, üst orta sınıf ve premium cihazlarının çoğu için üç Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi vaat etmesine rağmen, güncellemeleri sunmakta yavaş kalıyor.