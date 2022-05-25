Redmi Note 11 Pro ve 11T Pro+ Tanıtıldı

Xiaomi, Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda bir süredir sızıntılarıyla gündemden adı eksilmeyen Redmi Note 11T serisi telefonları Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro+'ı tanıttı.

Her iki telefon da 6.6 inç ekranıyla dikkat çekerken, aynı zamanda Media Tek Dimensity 8100 işlemci ile destekleniyorlar. 2.85 GHz hızındaki bu işlemci, grafik işlemlerini Arm Mali-G610 MC6'ya bırakıyor.

IPS LCD ekrana sahip bu telefonlar 2460x1080 çözünürlükte 144Hz yenileme hızlarına sahipler. 6 ve 8 GB RAm seçenekleriyle gelen telefonların depolama kısmında ise 128, 256 ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemiyle gelecek olan telefonların en bariz farkları pillerinde ortaya çıkıyor. Redmi Note 11T Pro 67W, 5080 mAh pile sahipken, Redmi Note 11T Pro+ 120W gibi oldukça yüksek bir hızlı şarj özelliğiyle birlikte 4400 mAh pile sahip.

Redmi Note 11T Pro Özellikleri

Ekran: 6,6 inç, 144Hz yenileme hızı, 2460x1080 çözünürlük, FHD+, IPS LCD ekran

6,6 inç, 144Hz yenileme hızı, 2460x1080 çözünürlük, FHD+, IPS LCD ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

MediaTek Dimensity 8100 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP

64MP + 8MP + 2MP Pil: 5080 mAh, 67W

Redmi Note 11T Pro Fiyatı

Redmi Note 11T Pro 6GB + 128GB 270$ Redmi Note 11T Pro 8GB + 128GB 285$ Redmi Note 11T Pro 8GB + 256GB 315$

Redmi Note 11T Pro+ Özellikleri

Ekran: 6,6 inç, 144Hz yenileme hızı, 2460x1080 çözünürlük, FHD+, IPS LCD ekran

6,6 inç, 144Hz yenileme hızı, 2460x1080 çözünürlük, FHD+, IPS LCD ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

MediaTek Dimensity 8100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP

64MP + 8MP + 2MP Pil: 4400 mAh, 120W

Redmi Note 11T Pro+ Fiyatı