Redmi Note 11 Pro ve 11T Pro+ Tanıtıldı
Xiaomi, Çin'de gerçekleştirdiği lansmanla birlikte merakla beklenen Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro+'ı tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı!
Xiaomi, Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda bir süredir sızıntılarıyla gündemden adı eksilmeyen Redmi Note 11T serisi telefonları Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro+'ı tanıttı.
Her iki telefon da 6.6 inç ekranıyla dikkat çekerken, aynı zamanda Media Tek Dimensity 8100 işlemci ile destekleniyorlar. 2.85 GHz hızındaki bu işlemci, grafik işlemlerini Arm Mali-G610 MC6'ya bırakıyor.
IPS LCD ekrana sahip bu telefonlar 2460x1080 çözünürlükte 144Hz yenileme hızlarına sahipler. 6 ve 8 GB RAm seçenekleriyle gelen telefonların depolama kısmında ise 128, 256 ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemiyle gelecek olan telefonların en bariz farkları pillerinde ortaya çıkıyor. Redmi Note 11T Pro 67W, 5080 mAh pile sahipken, Redmi Note 11T Pro+ 120W gibi oldukça yüksek bir hızlı şarj özelliğiyle birlikte 4400 mAh pile sahip.
Redmi Note 11T Pro Özellikleri
- Ekran: 6,6 inç, 144Hz yenileme hızı, 2460x1080 çözünürlük, FHD+, IPS LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16MP
- Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP
- Pil: 5080 mAh, 67W
Redmi Note 11T Pro Fiyatı
|Redmi Note 11T Pro 6GB + 128GB
|270$
|Redmi Note 11T Pro 8GB + 128GB
|285$
|Redmi Note 11T Pro 8GB + 256GB
|315$
Redmi Note 11T Pro+ Özellikleri
- Ekran: 6,6 inç, 144Hz yenileme hızı, 2460x1080 çözünürlük, FHD+, IPS LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256/512 GB
- Ön Kamera: 16MP
- Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP
- Pil: 4400 mAh, 120W
Redmi Note 11T Pro+ Fiyatı
|Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 128GB
|300$
|Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 256GB
|330$
|Redmi Note 11T Pro+ 8GB + 512GB
|360$
|Redmi Note 11T Pro+ Astro Boy 8GB + 256GB
|375$
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