Redmi Note 11 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatlar

Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Redmi Note 11 Pro 5G; 6GB+128GB ve 8GB+128GB’lık varyantlarıyla, Redmi Note 11 Pro+ 5G ise 8GB+128GB’lik varyantıyla Türkiye’de raflardaki yerini aldı.

Kamera ve Bataryasıyla Devrim Yaratan Redmi Note 11 Pro+ 5G

Amiral gemisi kamera deneyimi için çıtayı yükselten Redmi Note 11 Pro+ 5G, 8MP ultra geniş ve 2MP telemakro kamerayla tamamlanan 108MP ana kameraya sahip. Ana kamera, Samsung HM2 sensörü ve çift yerel ISO sayesinde düşük ışık koşullarında dahi yüksek çözünürlüklü fotoğraflar sunuyor. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç FHD+ AMOLED Nokta Ekran ile birlikte geliyor ve keyifli bir ekran deneyimine olanak veriyor.

120W kablosuz şarj desteğine sahip ilk Redmi akıllı telefon olan Redmi Note 11 Pro+ 5G'nin 4.500mAh pili, yalnızca 15 dakika içinde %100 şarj düzeyine ulaşabiliyor. Işık hızında şarj için sektör lideri çift şarj pompası özelliğiyle üretilen cihaz, TÜV Rheinland'ın Güvenli Hızlı Şarj Sistemi sertifikasının yanı sıra 40'ın üzerinde güvenlik özelliğiyle şarj güvenliği ve kararlılığı da sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 920 işlemciden alan Redmi Note 11 Pro+ 5G, enerji tasarrufu sağlayan 6nm teknolojisi sayesinde mobil performansı bambaşka bir düzeye taşıyor.

Fotoğrafçılık ve Turbo Şarj Arayanlara Redmi Note 11 Pro 5G

Olağanüstü fotoğrafçılık deneyimi sunan Redmi Note 11 Pro 5G sahip olduğu ana sensörlerle gerçeğe en yakın fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor. 1/1,52 inç Samsung HM2 sensörünü kullanan ana kamera, 9'u 1 arada piksel gruplama teknolojisiyle birlikte çift yerel ISO'dan yararlanarak daha yüksek dinamik aralık ve renk performansı düşük ışık koşullarında bile inanılmaz sonuçlar sunuyor. 8MP ultra geniş açılı kamera, 118 derecelik görüntüleme açısıyla farklı bakış açıları yaratırken, 2MP makro kamera yandan çekimlerde en ince ayrıntıları yakalamayı sağlıyor. Redmi Note 11 Pro 5G'nin ön tarafında net, doğal görünümlü selfieler çekebilen 16MP ön kamerası da bulunuyor.

120Hz'ye kadar yüksek yenileme hızına ve 360Hz'ye kadar dokunmatik örnekleme hızına sahip olan Redmi Note 11 Pro 5G daha yumuşak animasyonlar ve gecikmesiz geçişlerle ekran deneyimini iyileştirirken daha hassas dokunma özelliği sağlıyor. 6,67 inç ve 6,43 inç ekran boyutuna sahip model, DCI-P3 geniş renk gamına sahip FHD+ AMOLED DotDisplay ile donatıldı. Cihazlar daha canlı renkler ve ayrıntılar sağlarken, parlak gün ışığında bile ekranın netliğini sağlamak için 1200nit'e kadar ulaşıyor.

Redmi Note 11 Pro 5G, yüksek performansının gücünü gelişmiş sekiz çekirdekten alıyor. Kullanılan çipset, amiral gemisi düzeyindeki 6nm teknolojisi ve 2,2GHz'e varan saat hızı sayesinde 5G bağlantısı ve üstün performans sunuyor. Cihaz aynı zamanda 5.000mAh büyük kapasiteli pille birlikte geliyor. Bu olağanüstü pil kapasitesinin yanı sıra, Redmi Note 11 Pro 5G pilinin %50'sinin dolması 15 dakika kadar kısa sürüyor ve 67W turbo şarj özelliği bulunuyor.

Ayıca Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro+ 5G sahibi Xiaomi kullanıcıları YouTube içeriklerine reklamsız ve çevrimdışı erişim sağlayabiliyor. YouTube Premium avantajları arasında kullanıcıların 80 milyondan fazla lisanslı şarkıya, ayrıca canlı performanslara, cover'lara ve remikslere sınırsız, reklamsız erişim sağlayabileceği YouTube Music Premium aboneliği de yer alıyor.

Redmi Note 11 Pro+ 5G Özellikleri

Ekran: 6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 108MP f/1.89 geniş kamera + 8MP f/2.2 ultra geniş kamera + 2MP f/2.4 telefoto makro kamera

108MP f/1.89 geniş kamera + 8MP f/2.2 ultra geniş kamera + 2MP f/2.4 telefoto makro kamera Pil: 4.500 mAh pil, 120W hızlı şarj

4.500 mAh pil, 120W hızlı şarj Ağırlık: 204 gram

Redmi Note 11 Pro 5G Özellikleri

Ekran: 6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 108MP f/1.89 geniş kamera + 8MP f/2.2 ultra geniş kamera + 2MP f/2.4 telefoto makro kamera

108MP f/1.89 geniş kamera + 8MP f/2.2 ultra geniş kamera + 2MP f/2.4 telefoto makro kamera Pil: 5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj,

5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj, Ağırlık: 202 gram

Redmi Note 11 Serisi Türkiye Fiyatı