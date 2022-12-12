Redmi Note 12 Pro+ Lansman Tarihi Açıklandı

Xiaomi, Redmi Note 12 Pro+'ın küresel lansmanının 5 Ocak'ta gerçekleşeceğini açıkladı. Redmi Note 12 Pro+, 200MP kameralı ilk Redmi telefon olma özelliğini taşıyor.

Geçen hafta Xiaomi, Redmi Note 12 serisinin yakında Hindistan'da piyasaya sürüleceğini söylemişti ancak kesin bir tarih vermemişti. Keza hangi modellerin geleceği de net değildi. Şimdi ise Redmi Note 12 Pro+ın 5 Ocak tarihinde kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Duyurular arasında Redmi Note 12 Pro+'ın 210W şarjlı versiyonu olan Redmi Note 12 Discovery de yer alıyor ancak şimdilik bu modelin Çin'e özel kalabileceği konuşuluyor. Xiaomi'nin Redmi Note serisi küresel çapta oldukça başarılı oldu. Şirket, sevk edilen 300 milyon birim sınırını yeni geçti ve bunun 72 milyonu Hindistan'a gitti.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, 5 Ocak'ta Tanıtılacak

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+'ın fiyatı da merak konusu. Redmi Note 11 serisi, 26 Ocak'ta 180 dolardan başlayan temel model ve 250 dolardan başlayan Note 11S ile küresel çapta satışa sunuldu. Redmi Note 11 Pro ve Note 11 Pro 5G, Şubat ortasında sırasıyla 300 dolar ve 330 dolar fiyat etiketiyle seriye katıldı.

Redmi Note 12 Pro+'ın 6.67 inçlik 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte OLED bir ekranla gelmesi bekleniyor ve ekran yenileme hızı ise 120hz. Üçü arkada bir tanesi önde olmak üzere dört tane kameraya sahip olan telefonun ana kamerası 200MP olacak. Gücünü MediaTek Dimensity 1080 işlemciden alan telefon 5.000 mAh pil kapasitesiyle de dikkat çekiyor.