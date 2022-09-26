Redmi Note 12 Serisi Önümüzdeki Ay Piyasaya Sürülebilir

Note 11 serisinde birden fazla cihazı piyasaya sürdükten sonra Redmi yakında Note 12 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni bir rapora göre Redmi Note 12 serisinin Çin'deki Double 11 alışveriş festivalinden önce piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bilmeyenler için Double 11 alışveriş festivali, 11 Kasım'a denk gelen Çin'in en büyük alışveriş festivali. Ülkede "Bekârlar Günü" olarak da biliniyor.

Bununla birlikte, Note 12 serisinin benzer tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 11T'nin 2022 için "performans amiral gemisi" olarak tanıtılmasından sonra şirketin "küçük amiral gemisi" olacaktı. Her yıl iki Note serisi başlatmaya yönelik bu yaklaşım, bu yılın başlarında Xiaomi Group Çin başkanı Lu Weibing tarafından duyuruldu.

Redmi Note 12 Bilinen Özellikler (Söylenti)

Söylentiye göre Redmi Note 12 ve daha iyi performans özelliklerine sahip Note 12 Pro modeli, serinin varyantlarından en az ikisi olacak. Redmi Note 12 Pro Plus olarak adlandırılan üçüncü bir cihaz da seriye katılabilir ancak henüz onaylanmadı.

Özelliklere gelince, Redmi Note 12 serisinin Dimensity 1300 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Bunun dışında 50MP üçlü kamera kurulumu ile birlikte cihazda 120W hızlı şarj özelliği bulunması bekleniyor. Weibo'daki Digital Chat Station'dan gelen raporlar, serinin Note serisi için bir ilk olacak ve muhtemelen Pro veya Pro Plus modeli için ayrılacak olan 50MP ultra geniş kamera ile gelebileceğinden de bahsediyor.

Söylentilerin, lansmana yaklaştıkça daha ince ayrıntılarla ortaya çıkması bekleniyor.