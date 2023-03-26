Redmi Note 12 Turbo Tanıtım Görselleri Ortaya Çıktı
Xiaomi'nin yakın zamanda piyasaya sürmek için hazırlandığı Redmi Note 12 Turbo için tanıtım görselleri ortaya çıktı. İşte detaylar!
Xiaomi'nin amiral gemisi telefon serisi Redmi Note 12 için piyasaya sürülecek olan yeni modelin tasarım detayları belli oldu. Bugün sızdırılan resmi tanıtım görselleriyle birlikte ürünün tasarımından donanım detaylarına kadar birçok özelliği ortaya çıktı.
Farklı ürünlerle piyasadaki ağırlığını artırmaya çalışan Xiaomi, ilk defa Redmi Note 12 Turbo ile amiral gemisi serisine farklı bir model ekleyecek. Özellikle 12 bit panel teknolojisiyle dikkat çeken telefon, önümüzdeki günlerde tanıtılacak.
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Redmi Note 12 Turbo will feature a 12-bit display.#Xiaomi #Redmi #RedmiNote12Turbo pic.twitter.com/tx5MXct9PT— Mukul Sharma (@stufflistings) March 23, 2023
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2
- Ekran: 6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızı, 1920Hz PWM Karartma, SGS Düşük Mavi Işık sertifikası ve 12 bit renk derinliği sunan AMOLED ekran
- RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5
- Depolama: 1 TB UFS3.1
- Pil: 5.000 mAh kapasiteli
- Soğutma: 3725mm²'lik bir buhar odası soğutma çözümü
- Hoparlör: Dolby ATMOS ve Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör tasarımı
- Kamera: OIS'li 64 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum.
Sızdırılan tanıtım görsellerinde Turbo modeliyle birlikte özellikle panel teknolojisinde yüksek kalitenin yakalanmaya çalışıldığını söylemek mümkün. Öte yandan cihazın 16 GB'a kadar olan RAM desteği de uzun süreli performans vadediyor.
Kamera tarafında ise yüksek bir megapiksel değerini tercih etmeyen Xiaomi, 64 MP ana kamera ve 2 destekleyici ultra geniş ve makro lensten yararlanmış gibi görünüyor.
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo çıkış tarihi için henüz belirli bir gün bulunmuyor. Ancak resmi tanıtım için 28 Mart tarihi işaret ediliyor.
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