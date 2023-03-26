Redmi Note 12 Turbo Tanıtım Görselleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin amiral gemisi telefon serisi Redmi Note 12 için piyasaya sürülecek olan yeni modelin tasarım detayları belli oldu. Bugün sızdırılan resmi tanıtım görselleriyle birlikte ürünün tasarımından donanım detaylarına kadar birçok özelliği ortaya çıktı.

Farklı ürünlerle piyasadaki ağırlığını artırmaya çalışan Xiaomi, ilk defa Redmi Note 12 Turbo ile amiral gemisi serisine farklı bir model ekleyecek. Özellikle 12 bit panel teknolojisiyle dikkat çeken telefon, önümüzdeki günlerde tanıtılacak.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 Ekran: 6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızı, 1920Hz PWM Karartma, SGS Düşük Mavi Işık sertifikası ve 12 bit renk derinliği sunan AMOLED ekran

6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızı, 1920Hz PWM Karartma, SGS Düşük Mavi Işık sertifikası ve 12 bit renk derinliği sunan AMOLED ekran RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5

16 GB'a kadar LPDDR5 Depolama: 1 TB UFS3.1

1 TB UFS3.1 Pil: 5.000 mAh kapasiteli

5.000 mAh kapasiteli Soğutma: 3725mm²'lik bir buhar odası soğutma çözümü

3725mm²'lik bir buhar odası soğutma çözümü Hoparlör: Dolby ATMOS ve Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör tasarımı

Dolby ATMOS ve Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör tasarımı Kamera: OIS'li 64 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum.

Sızdırılan tanıtım görsellerinde Turbo modeliyle birlikte özellikle panel teknolojisinde yüksek kalitenin yakalanmaya çalışıldığını söylemek mümkün. Öte yandan cihazın 16 GB'a kadar olan RAM desteği de uzun süreli performans vadediyor.

Kamera tarafında ise yüksek bir megapiksel değerini tercih etmeyen Xiaomi, 64 MP ana kamera ve 2 destekleyici ultra geniş ve makro lensten yararlanmış gibi görünüyor.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo çıkış tarihi için henüz belirli bir gün bulunmuyor. Ancak resmi tanıtım için 28 Mart tarihi işaret ediliyor.