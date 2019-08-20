Redmi Note 7 Serisi, 7 Ayda 20 Milyondan Fazla Satıldı

Redmi Note 7 serisi rekor üstüne rekor kırıyor. Redmi Note 7 serisinin geçtiğimiz ay 15 milyondan fazla sattığını açıklayan Xiaomi, bugün serinin 20 milyondan fazla satıldığını açıkladı.

Redmi Note 7 serisi çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da yayınlanan postere göre, Xiaomi yedi ayda dünya çapında 20 milyondan fazla Redmi Note 7 serisi telefon sattı.

Redmi Note 8 serisinin tanıtım tarihini duyuran şirket, hız kesmeden Redmi Note 7 serisini satmaya devam ediyor. Weibo'da yayınlanan posterde Xiaomi, 20 milyon kullanıcısına teşekkür etmekte ve Redmi Note 8 serisine geçmenin zamanın geldiğini söylemekte.

Redmi Note 8 serisi 29 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak. Ayrıca lansmanda Redmi'nin 70 inçlik yeni akıllı televizyon modelini de tanıtacağı bilgisi bulunmakta.

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro'nun her ikisi de 48MP + 5MP çift arka kamera kurulumu, 13MP selfie kamerası, USB-C girişi ve 4.000mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Gücünü Snapdragon 660 işlemciden alan Redmi Note 7'ye 3GB / 6GB RAM ile 32GB / 64GB dahili depolama alanı eşlik etmekte. Redmi Note 7 Pro ise Snapdragon 675 işlemci, 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı sunmakta.

Redmi Note 7’nin 4GB RAM ve 64GB depolamalı versiyonu 1999 TL'den 4GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu ise 2.299 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satılmakta.