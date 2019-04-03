Redmi Note 7 Serisinden Büyük Başarı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında dört milyon Redmi Note 7 serisi telefon tedarik edildiğini açıkladı. Xiaomi’nin yeni cihazı, 48MP kamera ve 4.000mAh batarya gibi kayda değer özelliklerine rağmen oldukça rekabetçi bir fiyata sahip.

Dünyanın en çok akıllı telefon satan dördüncü markası olan Xiaomi, yakın zaman önce tanıttığı yeni akıllı telefonu Redmi Note 7 serisi ile çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Çinli şirket, piyasaya sunulduğundan bu yana dünya çapında dört milyon Redmi Note 7 serisi telefon tedarik edildiğini söyledi. Elbette, gönderilen birimler ile tüketicilerin elindeki telefonlar arasında bir fark var; ancak yine de dört milyon rakamı çok önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

BOOM! A new day, a BIG new milestone for our #RedmiNote7 series.



Here's 7 words to thank you for all your support...



THANKS

THANKS

THANKS

THANKS

THANKS

THANKS

THANKS#NoMiWithoutYou #48MPforEveryone pic.twitter.com/pmimoFhjKE — Xiaomi #48MPforEveryone (@xiaomi) April 2, 2019

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro'nun her ikisi de 48MP + 5MP çift arka kamera kurulumu, 13MP selfie kamerası, USB-C girişi ve 4.000mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Redmi Note 7’nin kalbinde bulunan Snapdragon 660 yonga setine, 3GB / 6GB RAM ile 32GB / 64GB genişletilebilir depolama alanı eşlik ediyor. Redmi Note 7 Pro ise Snapdragon 675 işlemci, 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB genişletilebilir depolama sunuyor.

Redmi Note 7 Türkiye Fiyatı

Xiaomi, geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlediği özel etkinlikte Redmi Note 7’nin Türkiye fiyatını açıklamıştı.

Redmi Note 7’nin 4GB RAM ve 64GB depolamalı versiyonu 1999 TL, 4GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu ise 2349 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Uzay Grisi, Bulutlu Kırmızı ve Bulutlu Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefon, 29 Mart itibarıyla raflardaki yerini aldı.