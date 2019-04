Redmi Note 7 Serisinden Büyük Başarı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında dört milyon Redmi Note 7 serisi telefon tedarik edildiğini açıkladı. Xiaomi’nin yeni cihazı, 48MP kamera ve 4.000mAh batarya gibi kayda değer özelliklerine rağmen oldukça rekabetçi bir fiyata sahip.

Dünyanın en çok akıllı telefon satan dördüncü markası olan Xiaomi, yakın zaman önce tanıttığı yeni akıllı telefonu Redmi Note 7 serisi ile çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Çinli şirket, piyasaya sunulduğundan bu yana dünya çapında dört milyon Redmi Note 7 serisi telefon tedarik edildiğini söyledi. Elbette, gönderilen birimler ile tüketicilerin elindeki telefonlar arasında bir fark var; ancak yine de dört milyon rakamı çok önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

