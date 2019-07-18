Redmi Note 7 Serisine Yeni Renk Seçeneği Geldi

Geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Redmi Note 7 serisine yeni bir renk seçeneği geldi. Görünüşe göre Redmi Note 7 serisine gelen yeni renk seçeneği çok sevilecek.

Redmi Note 7 Serisine Gri Renk Seçeneği Geldi

Xiaomi'nin satış rekorları kıran Redmi Note 7 serisine gri renk seçeneği geldi. Redmi Note 7 ve Note 7 Pro şu anda gri renk seçeneği ile Çin'de satışa çıktı. Gri renk seçeneğine sahip olan cihazların diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro'nun her ikisi de 48MP + 5MP çift arka kamera kurulumu, 13MP selfie kamerası, USB-C girişi ve 4.000mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Gücünü Snapdragon 660 işlemciden alan Redmi Note 7'ye 3GB / 6GB RAM ile 32GB / 64GB dahili depolama alanı eşlik etmekte. Redmi Note 7 Pro ise Snapdragon 675 işlemci, 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı sunmakta.

Redmi Note 7 Ne Kadar?

Redmi Note 7’nin 4GB RAM ve 64GB depolamalı versiyonu 1999 TL'den 4GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu ise 2349 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satılmakta.

Sizler Redmi Note 7 serisine gelen yeni renk seçeneği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!