Redmi Note 7 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz ocak ayında tanıtılan Redmi Note 7’nin merak edilen Türkiye fiyatı belli oldu. Redmi Note 7 özellikleri neler? Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? gibi daha birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni telefonu Redmi Note 7 ile çıtayı bir kademe daha yükseltiyor. Yeni akıllı telefonu için İstanbul’da özel bir etkinlik düzenleyen şirket, Redmi Note 7 Türkiye fiyatını paylaştı.

Peki Redmi Note 7 kullanıcılara neler sunuyor? Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Hadi gelin, cihazın fiyatına ve öne çıkan özelliklerine hep birlikte bakalım.

Redmi Note 7 Özellikleri

Su damlası şeklindeki çentiği ile gelen Redmi Note 7, 6.3 inç büyüklüğündeki ekranında 1080p çözünürlük sunuyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 666 yonga setinden alan telefon, 4GB / 6GB / 8GB RAM ve 32GB / 64GB / 128GB depolama alanı seçeneklerine sahip.

Redmi Note 7’nin 48MP çözünürlüklü Sony IMX586 sensörüne, 5 megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü eşlik ediyor. Öndeki çentiğinde 13 megapiksellik bir selfie kamerası bulunduran cihaz, 4.000mAh değerinde bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Redmi Note 7 Türkiye Fiyatı

Gelelim fiyatlara. Redmi Note 7’nin 4GB RAM ve 64GB depolamalı versiyonu 1999 TL, 4GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu ise 2349 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Uzay Grisi, Bulutlu Kırmızı ve Bulutlu Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefon, 29 Mart itibarıyla raflardaki yerini alacak.