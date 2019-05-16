Redmi Note 7S, 48 MP Kamerasıyla İddialı Geliyor

Xiaomi’nin alt markası Redmi, bu haftanın başlarında Hindistan’da 48 MP kameralı akıllı telefonuyla ilgili ipuçları verdi. Bugün de şirket, Redmi Note 7S olarak adlandırılan bu akıllı telefonun 20 Mayıs’ta tanıtılacağını duyurdu.

Redmi ayrıca, Note 7S'in çift kamera kurulumuyla geleceğini onaylayan filigranlı bir Dünya görseli paylaştı. Şirket, tanıtımına kısa bir süre kalan yeni telefonu hakkında başka bir detay vermedi.

Ancak Redmi’nin bugün paylaştığı Dünya görselinin, kısa süre önce Redmi Note 7’nin Çin versiyonu için yapılan paylaşımla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Peki bu durum Redmi Note 7'nin Çin versiyonunun, Hindistan kıyılarına Redmi Note 7S olarak ulaşacağı anlamına mı geliyor? Bunu şu an için bilemiyoruz ve öğrenmek için de 20 Mayıs’ı beklememiz gerekiyor.

Redmi dün de Hindistan’da Redmi K20 ile ilgili bazı ipuçları verdi. Snapdragon 855 yonga setiyle gelecek olan bu amiral gemisinin, önümüzdeki hafta Hindistan’da Note 7S ile birlikte tanıtılıp tanıtılmayacağını hep birlikte göreceğiz.