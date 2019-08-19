Redmi Note 8'in Ne Zaman Tanıtılacağı Belli Oldu

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni akıllı telefon modelini ne zaman tanıtacağını açıkladı. Uzun zamandır merakla beklenen Redmi Note 8 hakkında sızıntılar gelmeye başladı.

Redmi Note 7 serisi ile rekor üstüne rekor kıran Xiaomi, Redmi Note 8 serisi ile de rekor kırmak istiyor. Redmi'nin yeni akıllı telefon modellerini tanıtacağı tarih Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da yayınlanan poster ile belli oldu.

Redmi Note 8 serisi 29 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak. Ayrıca lansmanda Redmi'nin 70 inçlik yeni akıllı televizyon modelini de tanıtacağı bilgisi bulunmakta.

Redmi Note 8'de yepyeni bir kamera sensörü bulunabilir. Hatırlarsınız ki Redmi, Weibo üzerinden 64 megapiksel çözünürlüklü bir kamera ile çekilmiş fotoğraf yayınlamıştı.

Paylaşılan fotoğrafın ardından Xiaomi Başkanı Lu Weibing de Weibo üzerinden bir ekran görüntüsü yayınlamıştı. Gelen sızıntılara göre, Redmi Note 8'de 64 megapiksellik kamera sensörü bulunacak. Lu Weibing Redmi Note 8'in gelişmiş kamera ve verimli pil performansı sunacağı söyledi.

Lansmanda tanıtılması beklenen bir diğer ürün olan akıllı televizyon hakkında da söylentiler bulunmakta. 70 inçlik yeni akıllı televizyonun 4K çözünürlüğe sahip olacağı söylenmekte. Televizyonun ayrıca PatchWall OS isimli işletim sistemi ile geleceğine kesin gözüyle bakılmakta.

Redmi Note 8 ve 70 inçlik akıllı TV hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Cihazlar hakkkında yeni sızıntılar gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.