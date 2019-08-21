Redmi Note 8 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

Redmi Note 8 Pro hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Redmi Note 7 serisi ile rekor üstüne rekor kıran Xiaomi, Redmi Note 8 serisi ile de rekor kırmak istiyor.

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon modellerini ne zaman tanıtacağını açıklamıştı. Bugün ise Redmi Note 8 Pro'nun arka tarafını gösteren bir poster yayınladı.

Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da yayınlanan posterde Redmi Note 8 Pro'nun 4 arka kamera sensörüne sahip olacağı görülmekte. Paylaşılan görselde Redmi Note 8 Pro'nun üç adet dikey kamera sensörünün alt alta konumlanmış olduğu görülmekte.

Dördüncü kamera sensörü ise hemen sağ tarafta bulunan flaş sensörünün altında konumlandırılmış. Görünüşe göre, flaşın alt tarafında bulunan kamera sensörü portre fotoğraflar için derinlik tespiti yapacak.

Sızıntılara göre, Redmi Note 8 Pro'nun ana kamerası 64MP çözünürlüğe sahip olacak. Paylaşılan görselde kamera sensörlerinin alt kısmında bir adet parmak izi okuyucusu da bulunmakta. Bu da cihazın ekrandan parmak izi okuyucusu ile gelmeyeceğini ortaya çıkarmakta.

Redmi Note 8 Pro'nun MediaTek'in Helio G90T yonga setinden gücünü alması beklenmekte. Cihaz hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Redmi Note 8 serisi 29 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak.

Redmi Note 8 serisi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.