Redmi Note 8 Pro, Sadece 1 Günde 300.000 Adet Sattı

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 8 serisinin satış rakamları ortaya çıktı. Redmi Note 7 serisi ile büyük bir satış başarısı yakalayan Xiaomi, Redmi Note 8 serisi ile de satış rekoru kırmak istiyor.

Yeni kurulan Redmi markasının Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi Note 8 serisinin satış rakamını açıkladı. Lu Weibing yayınladığı posterde ş irketin en son akıllı telefonu olan Redmi Note 8 Pro'nun Çin'deki ilk satış gününde 300.000 adet sattığını söyledi.

Redmi Note 8 Pro, 6.53 inçlik ekrana sahip. Cihaz Mediatek'in Helio G90T yonga setinden gücünü almakta. 6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama alanı ile gelen Redmi Note 8 Pro'nun ön tarafında 20 MP'lik kamera sensörü bulunmakta.

Cihazın arka tarafında ise dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler; 64 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

4.500 mAh batarya ile gelen Redmi Note 8 Pro'da 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Redmi Note 8 Pro'nun Çin'deki başlangıç satış fiyatı 195 dolar. Akıllı telefonun ülkemize ne zaman geleceği ve kaç TL'lik fiyat etiketine sahip olacağı henüz bilinmiyor.