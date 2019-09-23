Redmi Note 8 Pro Satışa Sunuldu (Türkiye Fiyatı Ne Kadar?)

Çinli üretici Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından tanıtılan yeni Note 8 Pro en nihayetinde Avrupa pazarına giriş yaptı. Özellikle 64MP'lik kamerasıyla dikkat çeken cihazın orta-üst segmente hitap edeceğini belirtelim.

Fiyat/performans göz önüne alındığında Xiaomi'nin en iyi telefonlarından olan Redmi Note 8 Pro, İspanya'da kullanıcılarla buluştu. 6GB RAM / 64GB varyantı için 249 Euro (273 dolar) ve 6GB RAM / 128GB seçeneği için 269 Euro'dan (295 dolar) satışa sunulan modelin ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Arka tarafındaki 64MP ana kamerasına ek olarak 8MP ultra geniş, 2MP makro, 2MP derinlik sensörlerine de sahip olan Note 8 Pro'nun ön tarafında ise 20MP'lik selfie kamerası yer alıyor. MediaTek Helio G90T işlemciden gücünü alan cihazın 6.5 inç FHD+ LCD ekranı bulunuyor. Ayrıca USB-C girişi, 3,5 mm'lik kulaklık jakı ve 18W hızlı şarj da dikkat çekiyor.

Redmi Note 8 Pro, Avrupa'da ilk olarak İspanya’da satışa sunulmuş olmasına rağmen çeşitli pazarlara özel kampanyaların yapılacağı ifade edildi. Aynı zamanda Xiaomi'den gelen bir açıklamaya göre telefonun 30 Eylül’den itibaren Amazon’dan alınabileceği de dile getirildi.

Peki ya siz yeni Redmi Note 8 Pro'yu nasıl buldunuz, sizce ülkemizdeki satış fiyatı ne olmalı?