Redmi Note 8 Pro Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa pazarına giriş yapan Redmi Note 8 Pro artık Türkiye'de! Peki yeni modelin ülkemizdeki satış fiyatı ne kadar olacak?

Redmi Note 8 Pro Teknik Özellikleri

Gücünü MediaTek Helio G90T işlemciden alan Note 8 Pro, bu işlemciyi 6 / 8 GB RAM ve 64 / 128 / 256 GB depolama seçenekleri ile destekleyecek. Yeni modelin performans noktasında iddialı olduğunu ve AnTuTu v8 testlerinde 280,000 puan aldığını belirtelim. Premium segment olmasa da orta-üst segment için önemli bir oyuncu olan Note 8 Pro, arkada dörtlü kamera kurulumu ile dikkatleri çekiyor.

64 MP ana kameraya; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro çekim kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Ön tarafa baktığımızda 6,53 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekranın damla çentikli olduğunu ve ön kameranın da bu çentiğin içinde olduğunu belirtelim.

Tüm bunları yaparken 4,500 mAh kapasitesindeki bataryadan destek alan Note 8 Pro, 18W şarj desteğine sahip. USB-C konnektörüne sahip olan model, arka kapakta parmak izi sensörü bulunduruyor. Ayrıca IP52 serfikası ile belirli şartlardaki suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanıyor.

Redmi Note 8 Pro Fiyatı

Redmi Note 8 Pro modelinin ülkemizdeki satış fiyatı şu şekilde:

6 GB RAM ve 64 GB depolama için fiyat 2,499 TL olarak açıklandı.

olarak açıklandı. 6 GB RAM ve 128 GB depolama için fiyat 2,699 TL olarak açıklandı.

Yeni modeli ülkemizdeki perakende mağazalarında, operatör ve çevrimiçi satış kanallarında bulabilirsiniz. Redmi Note 8 modelinin açıklanan resmi fiyatlarına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.