Redmi Note 8 Serisi Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Merakla beklenen Redmi Note 8 serisi tanıtıldı. Gelin hep beraber Redmi Note 8 serisinin tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

Redmi Note 8 Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Note 8, 6.3 inçlik ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan cihazın RAM ve dahili depolama alanının kaç GB olduğu henüz açıklanmadı.

Cihazın ön tarafında bir adet 13 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

Cihazda 4.000 mAh'lık batarya bulunmakta. Bu batarya Type-C portundan şarj olmakta ve 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Redmi Note 8'in arka tarafında bir adet parmak izi okuyucu yer almakta. Cihazın alt kısmında ise 3.5 mm'lik jack girişi bulunmakta.

Siyah, beyaz ve rüya mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Redmi Note 8'in satış fiyatı açıklanmadı. Redmi Note 8 hakkında detaylar geldikçe sizlere aktaracağız. Takipte kalın!

Redmi Note 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Note 8 Pro, 6.53 inçlik ekrana sahip. Cihaz Mediatek'in Helio G90T yonga setinden gücünü almakta. 6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama alanı ile gelen Redmi Note 8 Pro'nun ön tarafında 20 MP'lik kamera sensörü bulunmakta.

Cihazın arka tarafında ise dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler; 64 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

4.500 mAh batarya ile gelen Redmi Note 8 Pro'da 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Yeşil, siyah ve beyaz renk seçeneği ile gelen cihazın başlangıç satış fiyatının 195 dolar olduğu açıklandı.