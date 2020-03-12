Redmi Note 9 Pro Max Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Redmi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber tasarımı ile göz dolduran özellikleri ile de dikkatleri üzerine çeken Redmi Note 9 Pro Max'in özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Redmi Note 9 Pro Max Özellikleri ve Fiyatı

6.67 inçlik ekrana sahip olan Redmi Note 9 Pro Max'in ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihaz Qualcomm'un Snapdragon 720G yonga setinden almakta. Akıllı telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki adet RAM seçeneği yer alırken 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Redmi Note 9 Pro Max'in arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler sırası ile şu şekilde: 64 MP ana, 8 MP ana, 5 MP makro, 2 MP derinlik sensörü.

Cihazın ön tarafına baktığımızda bizleri bir adet 32 MP çözünürlüğe sahip delikli kamera sensörü karşılamakta. Kaputun altında 5.020 mAh'lik batarya sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun 33 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklediği açıklandı. Siyah, beyaz ve mavi renk seçeneği bulunan cihazın başlangıç fiyatının 202 dolar olduğu açıklandı. 202 dolar şu anki kur ile 1.259 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil.

16 Mart'ta yurt dışında satışa sunulacak olan Redmi Note 9 Pro Max'in ülkemizde satılıp satlmayacağı bilinmezliğini korumakta.