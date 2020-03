Redmi Note 9 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin bağımsız Redmi markasının 12 Mart’ta Redmi Note 9 serisini resmi olarak tanıtması bekleniyor. Söylentilere göre iki model (Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max) tanıtılacak. Redmi Note 9 Pro’nun özellikleri ortaya çıktı.

Tanıtım öncesinde FCC (Federal İletişim Kurulu) web sitesinde Redmi Note 9 Pro olduğu tahmin edilen Redmi telefonu ortaya çıktı. Liste, telefonun önemli özellikleri hakkında bize fikir veriyor.

M2003J6A1G model numarasıyla görünen telefon, 18W hızlı şarjı destekleyen 5020 mAh batarya ile gelecek. MIUI 11 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelecek telefon, 6.67 inç FHD+ çözünürlüğe çıkabilen, 20:9 formatında ve 60Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacak. Ekranda delik çentik bulunacak. Selfie kamerası 960fps yavaşlatılmış çekim desteği sunacak. Telefonun Snapdragon 720 işlemciden güç alması bekleniyor. 4GB RAM 64GB depolama alanı ile gelecek telefonda dörtlü kamera kurulumu göreceğiz. Ana sensörün Samsung GM2 olacağı söyleniyor. Ana kameraya 8 megapiksel geniş açılı, 5 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik edecek.

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm