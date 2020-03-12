Redmi Note 9 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi markasının altında faaliyet gösteren Redmi geçtiğimiz dakikalarda Redmi Note 9 Pro Max modelini tanıtmıştı. Şirket, şimdi de Redmi Note 9 Pro modelini tanıttı. İşte yeni modelin teknik özellikleri ve fiyatı!

Redmi Note 9 Pro Özellikleri

Redmi Note 9 Pro, Snapdragon 720G işlemciden gücünü alıyor. Bu işlemci varyantlara bağlı olarak 4 / 6 GB RAM ve 64 / 128 GB depolama ile destekleniyor.

Ön tarafa baktığımızda ekran içi kamera yerleşimine sahip 6.67 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. LCD panele sahip bu ekran Full HD+ çözünürlüğünde. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğe sahip.

Arka tarafta dikdörtgen şekilli bir dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

5,020 mAh kapasitesindeki bataryası ile batarya performansında iddialı olan model, 18W şarj desteğine sahip.

Redmi Note 9 Pro Fiyatı

Aurora Blue, Glacier White ve Interstaller Black olarak üç farklı renk seçeneğine sahip olan Redmi Note 9 Pro için açıklanan yurt dışı satış fiyatı şu şekilde:

- 4 GB / 64 GB için 175 dolar

- 6 GB / 128 GB için 215 dolar

Modelin ülkemizdeki satış fiyatı ise şu aşamada bilinmiyor.

Redmi Note 9 Pro, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren Hindistan'da satışa sunulacak. Yeni modelin ilerleyen dönemlerde ülkemizde satışa sunulmasını bekleyebiliriz.