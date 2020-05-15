Redmi Note 9 Pro Türkiye Fiyatı Resmi Olarak Açıklandı

Redmi Note 9 serisi online lansman etkinliği Türkiye saati ile 15.00’de başladı. Redmi Note serisi özelliklerinin tanıtımıyla başlayan ve hala süren etkinlikte Redmi Note 9 Pro’nun Türkiye fiyatı da açıklandı. 6GB RAM 64GB hafıza, 6GB RAM 128GB hafıza seçenekleriyle gelen Redmi Note 9 Pro’nun fiyatı haberimizde.

Redmi Note 9 Pro Türkiye Fiyatı

Mayıs ayının başında Redmi Note 9, 9 Pro ve 9S olmak üzere üç yeni model tanıtılmıştı. Lansman günü Redmi Note 9 fiyatı 200 dolar, Redmi Note 9S fiyatı 243 dolar, Redmi Note 9 Pro fiyatı 277 dolar açıklanmıştı. Uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken Redmi Note 9 serisinin Türkiye lansmanı bugün gerçekleşti. TSİ 15.00’de başlayan Redmi Note 9 serisi online lansman etkinliği Xiaomi Türkiye YouTube kanalında yayınlandı. Etkinliğin başında Redmi Note serisinin öne çıkan özelliklerinden bahsedildi. Serinin en üst modeli olan Redmi Note 9 Pro’nun özelliklerinden sonra fiyatı da açıklandı. Redmi Note 9 Pro, 6GB RAM 64GB depolama ve 6GB RAM 128GB depolama ile geliyor. Fiyatlar sırasıyla 3299 TL, 3599 TL.

Redmi Note 9 Pro Özellikleri

Redmi Note 9 Pro, 6.67 inç FHD+ IPS ekran, dörtlü kamera (ana kamera 64 megapiksel), Snapdragon 720G işlemci ile geliyor. Beyaz, gri ve yeşil renk seçenekleri mevcut ancak yeşil renkli model diğerlerinden biraz farklı. Kasası iki tonlu kaplamadan oluşuyor ve kamera yerleşimi biraz farklı. Telefonun parmak izi okuyucusu sağ yanda bulunuyor.