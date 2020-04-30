Redmi Note 9 ve Note 9 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Xiaomi yeni akıllı telefon modellerini düzenlediği online lansman ile tanıttı. Gelin hep beraber Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro'nun tüm teknik özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

Redmi Note 9 Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Note 9, 6.53 inç ekrana sahip. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Gücünü MediaTek Helio G85 yonga setinden alan cihazda 3 GB / 4GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Akıllı telefonda 13MP ön kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise 4 kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 8 MP geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP makro. 5.020 mAh bataryadan beslenen cihaz 18W hızlı şarj desteği ile geliyor.

Şirket, Redmi Note 9'un performans açısından Redmi Note 8'e kıyasla çok daha iyi olduğunu iddia etmekte. Redmi Note 9'un başlangıç fiyatının 199 dolar olduğu açıklandı.

Redmi Note 9 Pro Özellikleri ve Fiyatı

6.67 inçlik ekran ile gelen Redmi Note 9 Pro, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihazda Snapdragon 720G işlemci bulunuyor. 6 GB / 8 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 64 GB ve 128 GB olmak üzere 2 farklı dahili depolama alanı seçeneği yer alıyor.

Redmi Note 9 Pro'nun arka kısmında dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kameralar: 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet 16 MP kamera sensörü karşılamakta.

5.020 mAh bataryadan beslenen cihaz 30W hızlı şarj desteğine sahip. Redmi Note 9 Pro'nun başlangıç fiyatının 269 dolar olduğu duyuruldu.