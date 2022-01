Redmi Note Serisi Toplamda Ne Kadar Sattı?

Redmi Note serisi, toplam satış miktarı ile gündeme geldi. Xiaomi tarafından yapılan açıklama, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan akıllı telefon serisinin satışlarda ciddi bir başarı elde ettiğini gösterdi. Elde edilen başarıya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, resmi Twitter hesabı üzerinden Redmi Note modellerinin satışlarına ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu cihazlar, dünya genelinde büyük bir başarının altına imza attı.

Teknoloji devi, Redmi note telefonlarının dünya genelinde toplamda 240 milyon adet satıldığını duyurdu. Oldukça önemli bir başarıya ulaşan telefonların satış miktarı, sekiz ay önce 200 milyon adet olarak açıklanmıştı. Bu, Xiaomi'nin ayda 5 milyon adet Redmi Note telefon sattığı anlamına gelir.

Orta seviyede konumlanan cihazlar, genellikle yoğun ilgi ile karşı karşıya kalıyor. Çok yakında global sürümü çıkacak Redmi Note 11'in, popüler telefon serisinin satışlarını önemli ölçüde arttırabilir. Bununla birlikte Redmi Note telefonlarının toplam satış miktarının yıl sonunda önce 300 milyona ulaşması bekleniyor.

240 million devices of the Redmi Note Series have been with you worldwide! #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/cNwh9A5BVh