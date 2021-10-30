Redmi Note Serisinin Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor!
Xiaomi tarafından yapılan açıklama ile birlikte Redmi Note serisinin satış miktarı belli oldu. Peki, popüler telefon serisi ne kadar sattı? İşte tüm detaylar!
Redmi Note serisinin satış miktarı açıklandı. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu telefon serisi, büyük bir başarının altına imza attı. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Redmi Note Serisinin Satış Miktarı Ne Kadara Ulaştı?
Akıllı telefon sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Xiaomi, geçtiğimiz yılın kasım ayında dünya genelinde Redmi Note serisinin satışının 140 milyonu aştığını açıklamıştı. Note serisi ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürüldü. Bu göz önünde bulundurulduğunda şirketin 140 milyon adet satması 6 yıl sürdü.
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Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note serisi ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Redmi Note serisinin satışı 240 milyonu geçti. Bu açıklama, Redmi Genel Müdürü Lu Weibing tarafından Redmi Note 11 serisinin tanıtımı esnasında yapıldı.
Paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, bir yıl içerisinde 100 milyon adet civarında Redmi Note serisi akıllı telefon satmayı başardı. Xiaomi, yalnızca bu yılın mayıs ayında Redmi Note serisinin küresel satışlarının 200 milyon birimi aştığını açıkladı. Bu, 5 ayda yaklaşık 40 milyon adet satıldığı anlamına gelir. Yani ayda ortalama 8 milyon adet Redmi Note serisi telefonun satıldı.
Teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni Redmi Note serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile dikkat çeken Note 11 serisinin kısa süre içerisinde satış miktarını daha da arttırması bekleniyor.
Redmi Note 11 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G
- GPU: Mali-G68 MC4
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 108 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4500 mAh, 120W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 204 gram
120W hızlı şarj teknolojisi ile dikkat çeken Redmi Note 11 Pro+ modelinin fiyatları şu şekilde:
- 6 GB RAM + 128GB depolama alanı: 312 dolar
- 8 GB RAM + 128GB depolama alanı: 328 dolar
- 8 GB RAM + 256GB depolama alanı: 359 dolar
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