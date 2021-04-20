Redmi Oyuncu Telefonu Geliyor: K40 Serisinin Yeni Üyesi

Redmi bir süredir lansmanına hazırlandığı oyuncu telefonu ile gündeme geliyor. Şirket tarafından yayınlanan yeni bir afiş ile birlikte modelin bazı özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. Peki ama Redmi oyuncu telefonu ile kullanıcılara neler sunmaya hazırlanıyor?

Redmi Oyuncu Telefonu Nasıl Olacak?

Son dönemlerde oyuncu telefonları piyasada önemli bir yer edinmeye başladı. Bu noktada bazı modelleri direkt olarak 'oyuncu telefonu' olarak isimlendiremesek de, sundukları teknik özellikler ve yapıları ile bu kategoride yer almayı hak ediyorlar.

Öte taraftan Redmi, yeni modelini gerçekten de 'oyuncu telefonu' olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor ve bu kapsamda gerçekten de gelişmiş özellikler beklemek isteyebilirsiniz. Şirket tarafından yayınlanan afişe göre, Redmi'nin yeni oyuncu telefonu Redmi K40 ailesine dahil olacak ve 27 Nisan 2021 tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Söz konusu afişte görmüş olduğunuz üzere cihazın üzerine dahili olarak oyun modu anahtarı yer alıyor. Kamera tarafına baktığımızda, modelin Redmi K40 serisi ile benzer bir kuruluma sahip olduğunu görüyoruz. Temelde ikisi büyük, biri görece küçük ve ortada konumlanmış üçlü kamera kurulumu yer alıyor.Bu kamerayı ufak bir ışık şeriti çevreliyor. Bu ışık, oyun modunu açtığınızda yanıp sönerek farklı ve çekici bir dizaynı ortaya çıkarmış oluyor.

Şu sıralar Redmi K40 serisinin yeni üyesi hakkında bildiklerimiz epey kısıtlı. Temel olarak serinin en güçlü üyesi olacağını ve oyunculara yönelik bir kurulum sunacağını tahmin edebiliyoruz ancak kesin detaylar için bir hafta kadar daha beklememiz gerekiyor.

Peki siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelin teknik özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.