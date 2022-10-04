Redmi Pad Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatları

Xiaomi, en yeni Android tableti olan Redmi Pad'i tanıttı. Yeni cihazın şık tasarımı ve özellikleri kullanıcıların dikkatini çekti.

Gri, gümüş ve mint yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullacısıyla buluşacak olan Redmi Pad, 3/4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı sunduğu modelleri ile öne çıkıyor.

Redmi Pad Özellikleri

1200 x 2000 piksel çözünürlüklü ekran

90 Hz yenileme hızı

10.6 inç LCD ekran

Dolby Atmos destekli 4 hoparlör çıkışı

MediaTek Helio çipset

3/4/6 GB RAM

64/128 GB depolama kapasitesi

FocusFrame (Görüntülü aramada ekrandan hareketlerinizi izleyebilme)

105 derece görüş alanı sunan çift 8 MP kamera

18W şarj desteği

8.000 mAh pil

MIUI 13 arayüz

Android 12 işletim sistemi

Tüm bu özelliklere ek olarak Redmi Pad için 3 yıllık yazılım desteği bulunuyor. Aynı zamanda 2 Android sürüm güncellemesi garanti kapsamına dahil oluyor.

Redmi Pad Fiyatları

3/64 GB modeli için: 154 Dolar

Satışı başlayan cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadığını da belirtelim.

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