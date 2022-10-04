Redmi Pad Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatları
Xiaomi'nin yeni Android tableti Redmi Pad tanıtıldı. Tabletin özellikleri ve fiyatları haberimizin devamında!
Xiaomi, en yeni Android tableti olan Redmi Pad'i tanıttı. Yeni cihazın şık tasarımı ve özellikleri kullanıcıların dikkatini çekti.
Gri, gümüş ve mint yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullacısıyla buluşacak olan Redmi Pad, 3/4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı sunduğu modelleri ile öne çıkıyor.
Redmi Pad Özellikleri
- 1200 x 2000 piksel çözünürlüklü ekran
- 90 Hz yenileme hızı
- 10.6 inç LCD ekran
- Dolby Atmos destekli 4 hoparlör çıkışı
- MediaTek Helio çipset
- 3/4/6 GB RAM
- 64/128 GB depolama kapasitesi
- FocusFrame (Görüntülü aramada ekrandan hareketlerinizi izleyebilme)
- 105 derece görüş alanı sunan çift 8 MP kamera
- 18W şarj desteği
- 8.000 mAh pil
- MIUI 13 arayüz
- Android 12 işletim sistemi
Tüm bu özelliklere ek olarak Redmi Pad için 3 yıllık yazılım desteği bulunuyor. Aynı zamanda 2 Android sürüm güncellemesi garanti kapsamına dahil oluyor.
Redmi Pad Fiyatları
- 3/64 GB modeli için: 154 Dolar
Satışı başlayan cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadığını da belirtelim.
Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı telefonu buradan inceleyebilirsiniz: Xiaomi Civi 2 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatları
YORUMLAR