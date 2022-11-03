Uygun Fiyatlı Tablet Arayanlara Müjde: Redmi Pad Türkiye'de Satışa Çıktı

Son yıllarda tablet teknolojisinde yaşanan gelişmeler, birçok kullanıcıyı bilgisayar yerine tablet tercih etmeye yönlendiriyor. Çok fonksiyonlu tablet akımının iyi örnekerinden biri olan Redmi Pad, Türkiye'de satışa sunuldu.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin alt markasını olan Redmi, geçtiğimiz ay Redmi Pad adındaki yeni tabletini tanıtmıştı. Fiyat-performans açısından bir hayli öne çıkan cihaz, artık Türkiye'de de satılıyor. Sizin için Redmi Pad'in özelliklerini derledik...

Redmi Pad Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin son teknoloji ürünlerinden olan Redmi Pad, Türkiye'de uygun fiyatlı tablet arayanların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek gibi duruyor. Cihaz, gücünü MediaTek'in başarılı çipi Helio G99'dan alıyor.

10,61 inç boyutunda ve 2 K çözünürlüğe sahip LCD ekranı, 90 Hz yenileme hızının da eklenmesiyle birlikte yüksek bir kalite sunuyor. Cihazın arka tarafında FHD video kaydı yapabilen 8 megapiksellik bir kamera, ön tarafta ise ultra geniş açıya sahip 8 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor.

Android 12'nin özelleştirilmiş bir versiyonu olan MIUI for Pad isimli işletim sistemiyle sunulan cihazın üç farklı bellek ve depolama seçeneği bulunuyor. 8,000 mAh bataryaya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip olan tablet, uzun süreli kullanımda kullanıcısına rahatlık sağlıyor.

3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere tablet için 3 farklı RAM seçeneği bulunuyor. 3 GB RAM + 64 GB depolama içeren versiyon, şimdilik ülkemizde satılmıyor.

Muadillerine kıyasla çok daha uygun bir fiyattan çıkış yapan Redmi Pad'in 4 GB RAM + 128 GB depolama içeren modeli 5,099 TL'den, 6 GB RAM + 128 GB depolama bulunan modeli ise 5,399 TL'den satılıyor.