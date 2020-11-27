Bedavadan Biraz Pahalı: Redmi Watch Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Redmi Watch özellikleri ve fiyatı nasıl? İlk Redmi markalı akıllı saat olma özelliğini taşıyan Redmi Watch özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Yeni akıllı saat modeli hakkında detayları derledik. Gelin hep beraber lafı daha fazla uzatmadan akıllı saate yakından bakalım.

Redmi Watch Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Watch, kavisli camı ile öne çıkıyor. Saat 1,4 inçlik dikdörtgen bir ekrana sahip ve siyah, beyaz ve mavi renk çeşitleri ile geliyor. Silikon kayış siyah, beyaz, mavi, yeşil ve pembe renklerde mevcut. Saatin yan tarafında tek bir adet düğme bulunuyor.

Tüm işlemler dokunmatik ekran üzerinden yapılıyor. Redmi Watch, ayrıca MiFit uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor.

NFC, Bluetooth 5.0, kalp atış hızı monitörü ve 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliklerini üzerinde bulunduran Redmi Watch'ın 7 gün pil ömrüne sahip olduğu ve güç tasarruf modunda ise 12 güne kadar kullanım sunuyor.

Redmi Watch Fiyatı

Akıllı saatin fiyatının 45 dolar olduğu açıklandı. 45 dolar şu anda vergiler hariç 350 TL'ye tekabül ediyor. Redmi Watch'ın 1 Aralık'ta yurt dışında satışa çıkacağı açıklandı. Akıllı saatin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Sizler Redmi Watch fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Redmi Watch'ı nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Redmi'den 108 MP Kameralı Ucuz Telefon Geliyor

Redmi'nin 108 MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarına devam ettiği ve yakın zamanda tanıtılacağı sızdırıldı. 108 MP kameralı cihazın fiyatının ucuz olacağı söyleniyor. Redmi'nin 108 MP kameralı ucuz akıllı telefon çıkaracağı gündemde.

Kasım ayı ortasında çıkması beklenen üç yeni Redmi Note 9 serisi cihazın bir tanesinde 108MP kamera sensörü olduğunu iddia ediyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.