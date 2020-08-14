Redmi'den MacBook'a Rakip: RedmiBook Air 13

Xiaomi’nin alt markası Redmi, Çin’de sessiz sedasız yeni dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Tamamen metal gövdesine rağmen hafif olmasıyla dikkat çeken RedmiBook Air 13, özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

RedmiBook Air 13 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

RedmiBook serisine bugün yeni bir model eklendi. İnce (12.99mm) ve oldukça hafif (1.05kg) bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkan RedmiBook Air 13, 8GB/16GB RAM ve 512GB SSD depolama seçeneğiyle 17 Ağustos’ta satışa sunulacak. 8GB RAM/512GB SSD’li baz modelin fiyatı 4899 yuan (yaklaşık 705 dolar). 16GB RAM/512GB SSD’li modelin fiyatı da 5199 yuan (yaklaşık 748 dolar). Ürün şu anda Çin’de ön siparişe açıldı ancak bunun için kullanıcıların 100 yuan ödemesi gerekiyor.

RedmiBook Air 13 Özellikleri

RedmiBook Air 13, adından da tahmin edeceğiniz üzere 13.3 inç ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü 2560 x 1600 piksel, ekran formatı 16:10. Yüzde 100 sRGB renk gamı desteği mevcut ve maksimum 300 nit parlaklığa ulaşıyor. Panel ayrıca DC Karartma özelliğine sahip. Dizüstünde Intel’in 4.5GHz’ kadar Turbo Boost’lu 10. Nesil Core i5-10210Y işlemcisinden güç alıyor. Başta da söylediğimiz gibi, 512GB SSD depolama ve 16GB’a kadar RAM desteği sunuyor.

Soğutma için ve sistemin ağır kullanım sırasında ısınmamasını sağlamak için tamamen bakırdan bir ısı dağıtma modülü kullanılmış. En yeni kablosuz ağ standardı WiFi 6 ve Bluetoot 5.1 bağlantısını destekliyor. Cihaza 41Wh’lik bir pil güç veriyor. Redmi’nin söylediğine göre batarya sekiz saate kadar dayanıyor. 65W USB-C güç adaptörü kutudan çıkıyor. Windows 10 işletim sistemi yüklü gelen bilgisayarın portları, 2 adet USB-C portu ve 3.5mm kulaklık girişi.