RedmiBook AMD Ryzen Edition Geliyor! İşte Özellikleri

Redmi'nin yeni dizüstü bilgisayarı hakkında detaylar gelmeye başladı. Şirket yeni dizüstü bilgisayar modeli hakkında açıklamalarda bulundu. Redmi ile AMD arasında anlaşma imzalandı. Gelin hep beraber Redmi'nin çok yakında tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarına yakından bakalım.

Redmi, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yeni dizüstü bilgisayar modelinin birkaç özelliğini açıkladı. RedmiBook 14, 14 inçlik ekrana sahip olacak ve gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemciden alacak. Bu işlemci şu anda AMD'nin piyasadaki en gelişmiş bilgisayar yonga seti ünvanını elinde bulunduruyor.

Ryzen 5 3500U yonga seti Radeon Vega 8 entegre grafik kartıyla geliyor. İşlemci dört çekirdeği ve maksimum 3.7GHz saat hızı ile, aynı anda birden fazla uygulamayı kolayca çalıştırabilen ev ve ofis bilgisayarları için oldukça mükemmel. RedmiBook 14'ün kaç GB RAM'e sahip olacağı henüz bilinmiyor.

RedmiBook Ryzen Edition’ın piyasaya sürülmesiyle birlikte şirketin yüksek fiyatlı premium dizüstü bilgisayarlara savaş ilan edeceğini ortaya çıktı. Fiyat/performans konusunda Redmi gümbür gümbür geliyor! RedmiBook 14 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.