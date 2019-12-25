Samsun'da Üretilen Reeder P13 Blue Satışta! İşte Özellikleri

Reeder'ın Samsun'da yer alan fabrikasında ürettiği yeni akıllı telefonu satışa çıktı. Gelin hep beraber Reeder P13 Blue modelinin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Reeder P13 Blue Özellikleri ve Fiyatı

6.088 inçlik 1280 x 600 piksel çözünürlüğünde damla çentikli ekrana sahip olan Reeder P13 Blue gücünü Mediatek MT6761 yonga setinden almakta. 3 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 16 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Reeder P13 Blue'nin depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 128 GB'ye kadar artırılabilmekte.

Reeder P13 Blue'nin arka tarafında bir adet 8 MP'lik kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise bir adet 5 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Reeder P13 Blue, 4080 mAh bataryadan beslenmekte. Gelen bilgilere göre cihaz ile 16 saate kadar konuşma yapılabilmekte.

4.5G bağlantı teknolojisine sahip olan Reeder P13 Blue, Turkcell mağazalarında 799 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.