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Reeder, SIM Kart Destekli Yeni Tableti 'M7S'i Satışa Sundu

Reeder Yeni Tableti M7S
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder, yeni tablet modeli M7S’i piyasaya sürdü. Tablet, Teknosa mağazalarında satışa sunulmuş durumda.

Reeder M7S; 1.2 GHz’lik 4 çekirdekli işlemcisi, 8 GB depolama alanı, 7 inç IPS ekranı, Android 7.0 işletim sistemi ve 3G SIM kart desteğiyle dikkat çekiyor.

Gelişmiş donanım özelliklerine sahip olan cihazda, 8 GB depolama kapasitesine ek olarak microSD bellek kartı yuvası sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor. Ayrıca cihaz 2000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun saatler boyunca kullanılabiliyor.

Tabletin ön kısmında 0.3 MP çözünürlüğünde, arka kısmında ise 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere toplamda 2 adet kamerası bulunuyor.

Reeder M7S, yüzbinlerce uygulama ve birçok özelliği destekleyen ve en yaygın işletim sistemi sürümlerinden birisi olan Android 7.0 Nougat ile çalışıyor.

Reeder M7S’in Teknik Özellikleri

  • Android 7.0 Nougat işletim sistemi
  • 7 inç, 1024 x 600p IPS ekran
  • 1 GB RAM
  • 8 GB dahili hafıza
  • 1.2 GHz 4 çekirdekli işlemci
  • 2000 mAh pil
  • 2 Megapiksel arka kamera, 0.3 Megapiksel ön kamera
  • Wi-Fi, Bluetooth desteği
  • SIM kart desteği
  • 3.5mm kulaklık, MicroSD hafıza kartı, MicroUSB Bağlantı yuvaları
  • 118x107.8x10 mm boyutlar
  • 260 gr ağırlık

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