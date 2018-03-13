Rekabet Kurumu, 9 Kargo Şirketi Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, posta/kargo taşımacılığı hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 9 şirket hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, UPS’ten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan posta/paket/kargo taşımacısı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen önsoruşturmanın karara bağlandığı bildirildi.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri yeterli bulan kurum, söz konusu 9 şirket hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.
Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı posta/kargo şirketleri şu şekilde:
- Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık Lojistik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.
- Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
- Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
- MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.
- Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.
- Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.
- STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.
- TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti.
- Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. A.Ş.
Yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bilgilere ulaştığımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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