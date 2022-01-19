Rekabet Kurulu, Zincir Marketlere Kesilen Cezanın Gerekçesini Açıkladı

Rekabet Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bu marketlerin tedarikçilerin fiyatlama davranışların incelenmesi talebinde bulunmuştu. Talep sonucunda yürütülen soruşturmanın gerekçeli kararı, Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yayımladı.

Resmi sitede yayımlanan gerekçeli kararda; A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı belirtildi.

‘Yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı tespit edildi.’ İfadeleri kullanıldı.

Marketlere Kartel Suçlaması

Kararda, ‘Ayrıca, adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabet Korunması Hakkındaki Kanunu ihlal ettiklerine karar verildi.’ denildi.

23 Teşebbüs Ve 1 Derneğe Cezaya Gerek Görülmedi

Dosyanın 28 Ekim'de Rekabet Kurulu’nda incelenmesi sonrasında BİM’e 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA’ya 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros’a 517 milyon 672 bin 762,75 lira, ŞOK’a 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve A101’e 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

Savola’ya ise 22 milyon 210 bin 998,63 lira ve ayrıca ‘perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle’ ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin 499,32 lira para cezası kesilmişti.

Kurul, Çağrı, Metro, Yunus, Gratis, Watsons, Beşler, Henkel Kimya, Banvit, Söke Değirmencilik, Katmer, Evyap, Colgate-Palmolive, Beypazarı, Küçükbay Yağ ve Deterjan, Johnson and Johnson, Unilever, Nivea, Eczacıbaşı, Dalan, Nestle, P&G ve Gıda Perakendecileri Derneğine ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı yönünde karar aldı.

Ayrıca, Rekabet Kurumu'nun YouTube kanalında, topla-dağıt (hub and spoke) kartelinin nasıl oluştuğuyla ilgili bir de video da yayınladı.