Rekabet Kurumu, BKM Express'in Sonlandırılmasına Karar Verdi

Rekabet Kurumu, 21 Haziran 2012'de ulusal dijital cüzdan olarak tanıtılan BKM Express'in gerekçeli kararın tebliğinden sonra 60 gün içinde hizmetini sonlandırmasına karar verdi.

BKM Express Kapanacak Mı?

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, işbu kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'nun verdiği karar doğrultusunda BKM Express'in hizmetleri 60 gün içerisinde sonlandırılacak. Konu hakkında Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından bir açıklama gelirse sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

Sizler Rekabet Kurumu'nun BKM Express kararı hakkında neler düşünüyorsunuz? BKM Express'i kullanıyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!