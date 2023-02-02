Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı!

Google yurt dışında uzun süredir pek çok davayla uğraşıyor ve şirketin başı dertten eksilmiyor. Bugün ise ülkemizde daha önce de hakkında soruşturma açılan Google, Rekabet Kurumu tarafından yeniden soruşturmaya tabii tutuluyor.

Rekabet Kurumu'nun belirttiğine göre Google hakim durumunu kötüye kullanıyor. Öyle ki Rekabet Kurumu şimdiye dek elde edilen tüm bulguların ciddi ve yeterli olduğunu, bu nedenle ön araştırmanın soruşturmaya döndüğünü belirtiyor.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir."

Google'ın İhlal Ettiği 4054 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Ne Diyor?

Rekabet Kurumu'nun açmış olduğu soruşturmada belirttiği gibi Google'ın ihlal ettiği konu tamamen hakim olduğu piyasayı kötüye kullanımı üzerine. 4054 sayılı kanunun 6. maddesi de doğrudan buna işaret ediyor:

"Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır."

Peki siz Google'a açılan bu soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.