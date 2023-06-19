Rekabet Kurumundan Google'a Yeni Soruşturma!

Rekabet Kurumu, Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, çevrimiçi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojisi hizmetlerine ilişkin rekabete aykırı uygulamalarda bulunulduğu iddiaları üzerine bir önaraştırma yürütüldüğü belirtildi.

Rekabet Kurumunun soruşturma başlatma kararının, şirketlerin hâlihazırda yasaları ihlal ettiği veya gelecekte mutlaka cezalarla karşılaşacağı anlamına gelmediğini belirtmek önemli. Rekabet Kurumu'nun kamuoyuna yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.05.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-23/432-M sayı ile karar verdi."