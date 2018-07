Rekabet Kurumu'ndan Kargo Devine Soruşturma

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz Mart ayında aralarında MNG Kargo ve Aras Kargo’nun da olduğu posta/kargo taşımacılığı hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 32 şirketle ilgili soruşturma başlatmıştı. Kurum, yaptığı açıklamayla üç firmaya daha soruşturma açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurumu, posta/paket/kargo taşımacısı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yaptığı soruşturmaya daha da derinleştiriyor.

Kurum, söz konusu inceleme kapsamında daha önce şu şirketler hakkında soruşturma açmıştı:

Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti., Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.,Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.,Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş., Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.,STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.,TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. A.Ş.Antrepo Lojistik Taşımacılık Kargo ve Kurye Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Aslansoy Yuba Lojistik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.,Asset Lojistik A.Ş., Cemal Bozaslan,CLG Express Uluslararası Taşımacılık A.Ş., Demirtaş Nakliye Tur. İnş. Gıda Canlı Hayvan Tic. Ltd. Şti., DFN Lojistik Hiz. San. ve Tic. A.Ş., DRN Lojistik A.Ş.,Eli Uluslararası Taşımacılık ve Tur. Ltd. Şti., Gama Kombine Taşımacılık A.Ş., Gonca Palanduz UDT Loj. Taş. İth. İhr. Taşımacılık, Hipex Dış Ticaret Halil İbrahim Palalı, İnter Global Kargo Ticaret Ltd. Şti., Kevser Funda Sanlıman UKGS Uluslararası Kargo Gönderim Servisleri, Serkan Çınar Çınartaş Grup, Tuncay Işıklı GSP Uluslararası Taşımacılık ve Dış. Tic.Turimex Global Lojistik Gümrükleme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş., DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.,Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Kargo Dünya Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti., ASE Asya Afrika Hızlı Kargo ve Dağıtım A.Ş.,On Ekspres Hava Kurye ve Kargo Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Kurum, elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler çerçevesinde, DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş., Ekol Lojistik A.Ş. ve Öykü Lojistik A.Ş hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca eski ve yeni şirketlerin soruşturma dosyalarının birleştirildiği bilgisini paylaşan Rekabet Kurumu, önümüzdeki dönemde soruşturmanın seyri ile ilgili yeni detayların paylaşılacağını bildirdi.